Eliška Lenčešová o údajom romániku s Jablonským: Doma to musela VYSVETĽOVAŤ a... TOTO mohol byť MEGA "prúser"!

Jakub Jablonský a Eliška Lenčešová (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Už od samého začiatku poslednej série Let's Dance bolo jasné, že Eliška Lenčešová a Jakub Jablonský patria medzi páry, kde to najviac "kliklo". Táto dvojica si absolútne sadla, no a tým, že sú ich sympatie vzájomné, sa vôbec netajili. A akonáhle vyšlo najavo, že herec a jeho bývalá priateľka Kristína Spáčová sa rozišli, vo veľkom sa začalo špekulovať, či medzi Jakubom a Eliškou nejde o niečo viac, než len číre priateľstvo...

To, aby zo vzťahu Elišky a Jakuba vzišlo niečo vážnejšiem si priali aj mnohí fanúšikovia. Dvojica sa dostala do hľadáčiku širokej verejnosti a médiá sledovali každý ich krok, spoločné zábery a pretriasalo sa aj ich súkromie. Hoci to nie je nič príjemné, väčšina ľudí, ktorí sa pohybujú v šoubiznise dlhšie, sú na takéto niečo predsa len lepšie pripravení a naučili sa trochu obrniť. Eliška sa však s niečím takým stretla vôbec prvýkrát.

„Bolo to veľmi, veľmi náročné obdobie. Ale ja som zistila, že aká silná dokážem byť, čo je dosť super... Ono len bolo treba pochopiť, že to nie je pravda. Čiže to som musela aj s mojimi blízkymi komunikovať a rozprávať sa o tom," povedala pre Topky.sk pôvabná tanečnica. V tom čase bol pre ňu obrovskou oporou aj jej partner, ktorý ju prišiel podporiť i na živý prenos.

(Zdroj: TV Markíza)

Prečo tieto klebety znášala Eliška horšie ako Jakub a ako zareagovala jej rodina, sa dozviete v našom rozhovore, kde zistíte aj to, ako krásna tanečnica zachránila trapas, ktorý si nikto z divákov nevšimol. A porozprávali sme sa aj o tom, ako teraz trávi voľné nedele a akým tancom sa plánuje venovať. TOTO by ste teda nečakali!

Eliška Lenčešová 2 (Zdroj: Ján Zemiar )