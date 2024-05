Smutný pohľad na ťažko chorú Céline Dion: Neudržala emócie... Rozplakala mnohých fanúšikov!

Céline Dion (Zdroj: Youtube/ Prime Video)

OTTAWA - Slávna kanadská speváčka Céline Dion (56) bojuje v posledných rokoch s vážnymi zdravotnými problémami. O svojej náročnej ceste a o tom, ako jej takzvaný syndróm stuhnutej osoby zmenil život, prehovorila v dokumente I Am: Céline Dion, počas ktorého neudržala slzy.

Kanadská speváčka v roku 2022 oznámila, že bojuje s vážnymi zdravotnými problémami. Jej život totiž výrazne komplikuje takzvaný syndróm stuhnutej osoby, ktorý môže spôsobovať svalovú stuhnutosť či bolestivé kŕče.

Celine Dion (Zdroj: SITA)

O svojom živote s touto chorobu porozpráva svojim fanúšikom v dokumente I Am: Céline Dion. Ten bude mať premiéru už zajtra na streamovacej platforme Prime Video. To, že sa bude jednať o veľmi emotívny počin, prezradil už trailer, v ktorom bola Dion zachytená aj so slzami v očiach.

„Posledné roky boli veľkou výzvou, tá cesta, kedy som sa dozvedela o mojej chorobe až po to, ako s ňou žiť, ale nenechať ju, aby definovala, kto som. Počas cesty späť k vystupovaniu som si uvedomila, že mi to veľmi chýba," povedala hudobníčka.

Po zhliadnutí traileru však neudržali emócie ani fanúšikovia. „Toto video ma zlomilo na kúsky. Si neuveriteľne silná žena," napísal jeden z nich. „Céline Dion ma rozplakala a to ešte nemal jej dokument ani len premiéru," pridal sa ďalší.