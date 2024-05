Kominár neprináša len šťastie: Potrebné revízie komínov mnohí ignorujú! Viete, čo riskujete?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/gabort71)

BRATISLAVA - Vykurovacia sezóna je za nami, denné teploty prekonávajú hranicu 20 stupňov Celzia, no v noci sa zvykne ešte poriadne ochladiť. Kým obyvatelia bytoviek majú radiátory, majitelia domov vedia kúriť aj krbmi či kachlami. Aj keď sa to zdá ako banalita, aj komín potebuje pravidelnú revíziu, inak hrozí katastrofa. Kominári preto odporúčajú neotáľať s kontrolou komína. Tu sú rady, ako sa vyhnúť problémom.

Koniec vykurovacej sezóny so sebou prináša isté povinnosti, na ktoré by Slováci nemali zabúdať. V prípade radiátorov sa odporúča aj napriek zastaveniu prívodu tepla nechať otvorený ventil na maximum, no napríklad mnohé rodinné domy už radiátory nemajú. Nie je nič nezvyčajné, ak vykurujú podlahovým kúrením a k tomu si dopomáhajú napríklad krbom. Iné domácnosti ešte stále používajú kotle na tuhé palivo. V oboch prípadoch je však potrebné mať postavený komín, ktorý odvádza dym a sadze preč z domu. Aj keď sú mnohí Slováci v čistení komínov ľahostajní, ide o mimoriadne potrebnú záležitosť.

Každý rok sme totiž svedkami správ, že vznikol požiar v dome z dôvodu zaneseného komína. Ten sa zanáša sadzami a nečistotami a tak sa vývod dymu "uzatvára" a stenšuje. Kominárske remeslo chce vykonávať stále menej ľudí, a preto sú kominári pred a po vykurovacej sezóne žiadaní.

"Pravidelné vykonanie revízie komínov je úplne nevyhnutné. Jedine tak spoľahlivo zabránite tomu, že pri zakúrení v budúcej vykurovacej sezóne nedôjde k horeniu. V legislatíve síce nenájdeme klauzulu o termíne, kedy má byť kontrola vykonaná, no kominári v tom majú jasno. Majiteľom odporúčajú, aby si revíziu objednali už na jar, čím sa vyhnú zbytočným problémom pred začiatkom novej vykurovacej sezóny," píše sa na stránke Priekopník.

Ideálny čas je na jar

Nie je nič nezvyčajné, že si ľudia nechávajú revíziu komína na posledný možný čas, teda pred začiatkom vykurovacej sezóny. Kominári však upozorňujú, že ideálny čas na kontrolu je na jar, hneď po vykurovacej sezóne. Dôvodom je, že na jeseň len ťažko môžete nájsť kominára, ktorý bude mať urgentný termín. Druhá vec je, že nočné teploty vedia klesať veľmi rýchlo a rovnako rýchlo sa mení aj počasie. Ak kominára nezoženiete a nebudete mať zrevidovaný komín, nemôžete ho začať používať. Tým pádom ani kúriť. Podľa odborníkov narastá riziko požiaru už pri trojmilimetrovom nánose sadzí na vnútornej strane komína. Pri ich horení vzniká teplota prevyšujúca tisíc stupňov Celzia, ktorá dokáže komín zapáliť.

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi síce nehovorí o tom, že revíziu musí urobiť kominár, no treba myslieť na to, že ak dôjde k požiaru, poisťovňa nepreplatí ani cent. Dôvodom je, že k preplateniu poistnej udalosti potrebuje všetky dokumenty, medzi nimi aj pravidelné revízie kotlov, krbov a komínov. A tie vie vystaviť jedine kominár.

Treba pritom myslieť aj na lehoty, ako často je potrebné komíny kontrolovať. Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotřebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kapalné palivá,

šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotřebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotřebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kapalné palivá,

šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotřebiče na plynné palivá.

Ak ignorujete revíziu kotlov a spôsobíte požiar, môže vás to vyjsť draho. Okrem toho riskujete aj mastnú pokutu. „Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokarhanie alebo pokutu do 99 eur fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku tým, že nezabezpečí kontrolu, čistenie a odborné preskúšanie komínov,“ informovala Zuzana Farkasová z Hasičského a záchranného zboru.