Veterinárka sa ocitla v centre manželského konfliktu: V bruchu psa našla dôkaz mužovej nevery! Čistý bizár

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mladá veterinárka sa v prvý deň v novej práci ocitla v centre dramatického konfliktu medzi manželským párom, keď obsah žalúdka ich šteňaťa odhalil dôkaz o mužovej afére. Podľa veterinárky na tom šteňa po príchode do ordinácie nebolo dobre a následné röntgenové snímky ukázali prekážku v jeho žalúdku. Bolestivú blokádu spôsobili dámske tangá, ktoré však nepatrili manželke. V príspevku na Reddite 26-ročná veterinárka uviedla, že tangá odložili nabok, aby ich ukázali majiteľom psa.

(Zdroj: Getty Images)

„Nakoniec prišli majitelia a ukázali sme im, čo sme našli. Žena povedala, že nikdy nemala tangá a zavolala na svojho manžela. Ukázalo sa, že sú to tangá jeho tajnej milenky,“ napísala v príspevku. „Aký strašný spôsob, ako zistiť, že vás manžel podviedol,“ uviedla ďalej. Oddaná milovníčka zvierat dodala, že spolu s kolegami sa na tangách uviaznutých v psom žalúdku dobre zabávali. „Nikto z nás si ale nemyslel, že to vyústi do toho, čo sa stalo. Je to naozaj smutné, tá žena sa snažila neplakať, ale bolo veľmi jasné, že to urobí,“ napísala.

Príbeh vyvolal veľké sympatie k ublíženej žene. Viacerí priznali, že je to pravdepodobne jedno z najbizarnejších odhalení nevery, o akom kedy počuli. Jeden používateľ Reddit uviedol: „Hanba pre neho, ale dvojnásobná hanba pre neho za to, že ohrozil aj život šteniatka. Nech sú ona a psík zdraví a šťastní a ten hlupák nech dostane, čo si zaslúži.“