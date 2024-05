Felixovi Slováčkovi sa o chorej dcére hovorí ťažko: Je to ZLÉ, chce jej splniť SEN!

(Zdroj: Facebook/Instagram A.S.)

Je radosť vidieť Felixa Slováčka v dobrej forme a so saxofónom v ruke. Jeho melódie zahrejú pri duši a vždy zlepšia náladu. A treba uznať, že aj napriek pribúdajúcim rokom to umelcovi stále píska veľmi dobre. Zrejme aj preto, že je akčný a udržiava sa v dobrej kondícii. „Mám rád pohyb, držím sa, aby som nepriberal, hrám tenis, golf, rád plávam“, vysvetľuje Felix. Radosť mu robí aj syn, ktorý je známy hudobník. „Výborne hrá na saxofón, výborne spieva, stal sa dirigentov v Karlínskom divadle, z toho mám veľkú radosť, lebo vždy som z neho chcel mať dirigenta“, priznáva a rovnakú radosť má aj z Aničky, ktorá však opäť zápasí so zákerným ochorením.

Tri roky po prekonaní rakoviny prsníka sa jej totiž zákerná choroba vrátila. Zasiahla pľúca a uzliny, takže opäť absolvuje chemoterapie. „Dúfam, že bude mať šťastie a ešte niečo od Pána Boha a že to všetko prekoná…“, dúfa Felix Slováček. „Máme strach, ale čo máme robiť. Ona sama s tým bojuje, ale hrá, spieva, koncertuje, s kapelou natáča klipy...Neviem si predstaviť, že by som to zvládal lepšie“.

Napriek tomu Anička pred časom otvorene prehovorila, že je to horšie ako minule: „Liečba mi pripadá náročnejšia ako pri prvom ataku rakoviny pred rokmi. Mám pocit, že som unavenejšia. Pripadám si odporná, necítim sa v sebe dobre. Asi je to tým, že sa necítim dobre fyzicky. Ten pocit poznám z prvej liečby...“. Aj preto Felix nemyslí na nič iné, len ako Aničke splniť sny. Jeden z nich jej splnil na Vianoce. Vo videu sa dozviete viac.

Felixovi Slováčkovi sa o chorej dcére ťažko hovorí: Je to ZLÉ, chce jej splniť SEN! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)