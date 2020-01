Sexi speváčka bez zábran: Celkom nahá vyliezla na... Tomu neuveríte!

Najnovší počin speváčky Halsey síce nesie názov You Should Be Sad, avšak je viac než isté, že fanúšikovia budú pri jeho sledovaní pociťovať všetko, len nie smútok. Sexi umelkyňa sa totiž rozhodla poštekliť fantáziu svojich mužských priaznivcov.

Halsey predviedla v klipe svoje telo i sexepíl. Zdroj: youtube.com

Halsey sa v klipe predvedie v štyroch podobách. A treba uznať, že v každej jednej jej to svedčí. Najviac rozruchu ale vyvolala v koženej podprsenke a nohavičkách, či vo chvíli, keď sa celkom nahá s blond parochňou objavila na koni.

V klipe sa objavili aj takéto zábery. Zdroj: youtube.com

Nie je žiadnym tajomstvom, že mladá speváčka si toho už dosť prežila. Ešte počas toho, ako chodila na základnú školu bola obeťou znásilnenia. Ako tínedžerka sa predávkovala liekmi na bolesť a keď mala 19 rokov, rodičia ju vyhodili z domu. Halsey otvorene priznáva, že v tom čase uvažovala nad prostitúciou. „Moji priatelia vyberali dekorácie do internátnych izieb a ja som sama so sebou viedla debaty, či do seba nechám vstúpiť nejakého človeka, aby som mala na jedlo,” uviedla v minulosti na margo toho umelkyňa.

Halsey sa však odrazila od dna a svojho sna - stať sa speváčkou sa nikdy nevzdávala. Vďaka náhodnému stretnutiu s mladíkom, ktorý pôsobí v hudobnom biznise, sa rozbehela jej kariéra a teší sa značnému úspechu.

VIDEOklip k skladbe You Should Be Sad.