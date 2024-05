Detaily tragédie, pri ktorej vyhasli tri mladé životy! Sofia sa lúčila so školou pred maturitou, domov sa už nevrátila

Náraz do stromu neprežili tri osoby (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

GALANTA - Tri mladé životy, 20 a 21-roční chlapci a 18-ročné dievča, vyhasli včera večer pri tragickej dopravnej nehode. Len 20-ročný vodič nezvládol riadenie a narazil do stromu. Podľa rodinných známych sa mali niektorí z nich lúčiť so školou pred maturitou. Jednou z obetí mala byť mladá Sofia.

Mimoriadna tragédia sa stala včera večer pri obci Veľká Mača v okrese Galanta. Podľa polície len 20-ročný vodič vozidla Hyundai prejsť, z doposiaľ presne nezistených príčin, do protismeru a naraziť do stromu. ""V aute sa v čase nárazu nachádzali aj traja rovesníci vo veku 21, 18 rokov, z toho dve dievčatá. Nehodu prežila iba 21 ročná dievčina, ktorú záchranári transportovali s ťažkými zraneniami do nemocnice. Ostatní, žiaľ, zraneniam spolu s vodičom podľahli," poznamenala trnavská polícia.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby priblížilo, že "na mieste boli 4 účastníci nehody. Traja, 20r. a 21r. muži a 18r. žena, utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Štvrtú, 22r. ženu pri vedomí s fraktúrou stehennej kosti a úrazom hrudníka, transportovali záchranári do nemocnice v Galante," poznamenali na sociálnej sieti.

Náraz do stromu neprežili tri osoby (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Podľa rodinných známych sa mali niektoré z detí len včera lúčiť so školou. "Včera sme boli na ich rozlúčkovej. Deti mali rozlúčku v škole... pred maturov," s obrovským smútkom prezradila Iveta. Jednou z obetí nešťastnej nehody mala byť Sofia. "Sofka, mala si o pár dní maturovať, no dnes v noci sa stal z teba anjel. Tvojej rodine a aj ďalším rodinám prajem úprimnú sústrasť," poznamenala Dagmar.

Miesto nehody bolo ihneď uzavreté a krátko na to zasahovali pri udalosti aj všetky záchranné zložky. Vzhľadom na závažnosť nehody si prípad prevzal galantský vyšetrovateľ, ktorý vo veci začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženie na zdraví s následkom ťažkej ujmy na zdraví.

