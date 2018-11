Anjelik v bielizni: Nedávno rodila a teraz... Chce ďalšie dieťa!

"V budúcnosti by som chcela mať ďalšie dieťa. Milujem byť matkou. Je to tá najcennejšia vec," povedala v rozhovore pre magazín Marie Claire. "Približne mesiac po tom, ako sa narodil Hart, prišiel za mnou Flynn a povedal mi, že je trocha frustrovaný, lebo sa mu už nevenujem tak, ako predtým. Povedal mi, že síce on bol ten, kto chcel mať malého bračeka, no teraz sa cíti trocha frustrovaný," uviedla modelka.

Miranda Kerr sa preslávila ako jeden z anjelov svetoznámej značky spodnej bielizne Victoria's Secret, s ktorou v roku 2013 ukončila spoluprácu. Vytvorila tiež vlastnú líniu organických kozmetických prípravkov Kora a pre dievčatá napísala knihu Treasure Yourself (2010). Dostala sa do rebríčkov najpríťažlivejších žien magazínov FHM či Men's Health.