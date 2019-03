Brutálne sexi modelka s horúcou novinkou, jej rodina sa rozrastá: Opäť je v tom!

„Miranda, Evan, Flynn a Hart sa tešia, že privítajú najnovšieho člena do ich rodiny,” uviedol hovorca Kerr pre magazín People. Miranda Kerr sa preslávila ako jeden z anjelov svetoznámej značky spodnej bielizne Victoria's Secret, s ktorou v roku 2013 ukončila spoluprácu. Vytvorila tiež vlastnú líniu organických kozmetických prípravkov Kora a pre dievčatá napísala knihu Treasure Yourself (2010). Dostala sa do rebríčkov najpríťažlivejších žien magazínov FHM či Men's Health.