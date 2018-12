Desivé okolnosti streľby v Miami: Z ľudí na chodníku sa stali živé terče, páchateľ je na úteku

Predstaviteľ polície v Miami uviedol, že k streľbe došlo v sobotu približne o 21.30 hod. miestneho času (nedeľa 03.30 SEČ) vo štvrti Overtown pred spomínaným obchodom s alkoholickými nápojmi.

Na ľudí stojacich na chodníku spustil paľbu neznámy muž, ktorý z miesta činu ušiel. Päť ľudí bolo so strelnými zraneniami prevezených do nemocníc, pričom dvaja z nich sú v kritickom stave.

At approximately 9:30 p.m. we received an alert from #ShotSpotter that numerous shots were fired at the intersection of N.W. 5 Avenue and 8 Street. 5 persons were injured. Anyone with information is urged to contact Miami Police or @CrimeStopper305. pic.twitter.com/viPzmheGcO