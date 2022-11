Filmový Tarzan sa v TAJNOSTI stal otcom: V uliciach ho nafotili s frajerkou aj narodeným dieťatkom!

NEW YORK - Vyzerá to tak, že známy herec Alexander Skarsgård (46) našiel konečne lásku svojho života. Už dlhšiu dobu sa špekulovalo o jeho vzťahu s kolegyňou Tuvou Novotny (42). Doteraz sa však spolu na verejnosti neobjavili. V uplynulých dňoch ich však paparazzi nafotili v uliciach New Yorku. Kým zababušená brunetka tlačila kočík, filmový Tarzan držal v náručí ich dieťatko.

Alexander Skarsgård sa zviditeľnil vďaka svojmu hereckému talentu po celom svete. Zahral si totiž vo veľmi úspešných projektoch, ako sú napríklad seriál True Blood či vo filme Legenda o Tarzanovi, kde stvárnil hlavnú postavu.

Po jeho boku sa mali v minulosti objavovať viaceré známe ženy, ako sú napríklad Taylor Swift, Charlize Theron, Elizabeth Olsen či Margot Robbie. Počas tohto roka sa v médiách špekulovalo o jeho vzťahu s krajankou Tuvou Novotny.

Švédska herečka patrí takisto medzi známe postavy vo svete filmu. V apríli tohto roka prekvapila správou o tom, že je v radostnom očakávaní. Keďže si však svoje súkromie stráži, nebolo jasné, s kým svoje dieťatko vlastne čaká.

Nuž, a dnes už ani netreba nič potvrdzovať... Dvojica si totiž v pondelok dopriala večeru v spoločnosti priateľov v prestížnej reštaurácii v New Yorku. So sebou mali aj svojho prvého potomka, ktorého starostlivý tatko hrdo niesol na rukách. Keďže si dvojica svoje súkromie stráži, nevedno, kedy sa im dieťatko narodilo, ani to, či je to chlapček alebo dievčatko. Nechajme sa prekvapiť, či časom o tejto radostnej téme niečo povedia.