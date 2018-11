NEW YORK - Little Mix patria medzi najúspešnejšie mená súčasného popu a na poli dievčenských skupín momentálne nemajú konkurenciu. Už o pár dní vydajú svoj piaty album, z ktorého pochádza aj dvojica nedávno zverejnených skladieb Woman Like Me a Joan Of Arc. K prvej menovanej ponúkli dievčatá aj videoklip, ktorý má za dva týždne už takmer 40 miliónov prehratí.