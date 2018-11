Hollywoodska herečka skrýva mamičkovskú tajnú zbraň: Toto robí pre svoje deti

„Včera v noci som spievala môjmu synovi. Spievam im pred spaním každý večer. Môj syn je posledné dieťa, ktoré je ešte dosť malé na to, aby som mu spievala, ale pokojne zaspievam aj ostatným deťom, keď budem mať pocit, že ich to upokojí,“ povedala. Herečka tiež uviedla, že má v repertoári množstvo piesní, no najčastejšie sa dostane na rad skladba Rainbow Connection z filmu The Muppet Movie (1979). Garner sa tento rok v októbri rozviedla s hercom Benom Affleckom, za ktorého sa vydala v roku 2005 a má s ním dve dcéry a syna.

Jennifer Anne Garner je známa predovšetkým zo seriálu Alias (2001 - 2006), ktorý jej v roku 2002 vyniesol Zlatý glóbus. Zahrala si aj vo filmoch Kámo, kde mám fáro? (2000), Pearl Harbor (2001), Chyť ma, ak to dokážeš (2002), Elektra (2005), Dvojitý život (2006), Kráľovstvo (2007), Juno: Nezrelá na dieťa (2007), Všetky moje ex (2009), Klub poslednej nádeje (2013), Draft Day (2014), Danny Collins (2015), Zázraky z neba (2016) alebo Ja, Simon (2018).