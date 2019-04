TOTO je najkrajšia žena roka! Žiadne sexi outfity, nahota a... Oni ju chcú nenalíčenú

LOS ANGELES - Prirodzenosť jej pristane! Magazín People vydáva raz do roka špeciálne číslo s označením krásne. Pri tej príležitosti dáva na titulnú stránku celebritu, ktorá sa stáva tou najkrajšou pre daný rok. Aktuálne sa tejto pocty dostalo herečke Jennifer Garner (47). Čo poviete, oprávnene?

Najkrajšou osobou sa podľa People stáva... Jennifer Garner! Takto sa divákom svojej šou prihovorila moderátroka Ellen DeGeneres, ktorá spomínanú herečku v rámci svojej relácie aj vyspovedala. Na exmanželke Bena Afflecka bolo vidieť, že je dojatá a sama sa netají tým, že ju rozhodnutie oblúbeného magazínu prekvapilo.

Verejnosť je ale nadšená. Jennifer je nielen prirodzene peknou ženou s obrovskou charizmou, ale krásna je aj vo svojom vnútri. Herečka je ambasádorkou nadácie Save The Children, ktrorá sa zameriava na pomoc deťom.

Brunetka získala toto ocenenie aj napriek tomu, že sa na instagrame nepretŕča polonahá, sexi outfitom sa vyhýba a preferuje skôr decentné kúsky. „Mám pocit, že som šťastná a cítim sa krajšie, čím menej sa pozerám do zrkadla a čím viac sa starám o to, aký je môj dopad na svet okolo,” poznamenala v rozhovore Garner.

Súčasťou vydania sú aj vydarené fotografie, na ktorých to najkrajšej osobe roka ozaj pristane. Jennifer ale prezradila, že keď prišla po fotení domov, všetka tá paráda musela ísť bokom. „Deti na mňa pozreli a povedali - Môžeš si umyť tvár, dať si vlasy do chvosta, okuliare a obliecť si mikinu? A ja som to brala ako kompliment. Chcú, aby som vyzerala ako mama,” poznamenala Garner, ktorá má s Affleckom 13-ročnú dcéru Violet, 10-ročnú Seraphinu a 7-ročného Samuela.

Jennifer Garner bola zvolená magazínom People za najkrajšiu ženu roka. Zdroj: instagram/ People