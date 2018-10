Tehotná modelka pózovala v bikinách: Pozrite na tie rozkošné faldíky!

ST.BARTS - Modelka menom April Love Geary (23) sa dostala do povedomia verejnosti najmä ako partnerka speváka Robina Thicke (41). Dvojica si spolu rozumie aj napriek vekovému rozdielu a kráska momentálne nosí pod srdcom ich druhé spoločné dieťatko. Fotkami guľatého bruška sa v týchto dňoch pochválila na instagrame, kde však množstvo nadšených komentárov zaznelo aj na ich rozkošnú dcérku. Nečudo!

Spokojný a šťastný! Spevák Robin Thicke prežíva pekné obdobie. Svoj podiel na tom má jeho mladá frajerka April Love Geary, ktorá by mu v marci mala porodiť jeho tretieho potomka. Umelec má z prvého manželstva syna, so súčasnou partnerkou majú tiež 8-mesačnú dcérku Miu. Tej by sa mala narodiť sestrička.

Šťastní rodičia si v týchto dňoch užívajú oddych a leňošenie na Ostrove sv. Bartolomeja. April Love Geary sa po pláži hrdo promenáduje v úsporných bikinách. Nie je však jedinou kráskou, ktorá púta pozornosť.

Jej dcérka Mia je ozaj rozkošná, na čom sa zhodli aj fanúšikovia prominentného páru. V komentároch na sociálnych sieťach ospevujú jej macaté stehienka :)

Tehotná April Love Geary si užíva hrejivé slnečné lúče v miniatúrnych bikinách. Zdroj: Instagram

April Love Geary a Robin Thicke majú takúto rozkošnú dcérku. Zdroj: Instagram