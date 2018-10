BRATISLAVA - Tínedžerská láska mnohých dnes už dospelých mužov, návrat do rokov osemdesiatych, skvelý popový koncert, hit za hitom. To všetko sa očakávalo na sobotnej šou anglickej speváčky Kim Wilde, ktorá v rámci šnúry Here Come The Aliens Tour prvýkrát vystúpila v Bratislave. Ako to nakoniec dopadlo?