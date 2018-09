Vážení, kráľovná sa o seba stará: Pozrite na tie svaly!

Kráľovná Letizia a kráľovná Alžbeta II.

Zdroj: SITA

MADRID - Dbá o svoju figúru! Reč je o španielskej kráľovnej Letizii (46), ktorá počas uplynulého týždňa spolu so svojim urodzeným manželom Filipom VI. zavítala do The Royal Theatre v Madride, kde odštartovala nová divadelná sezóna. Brunetka si pri tej príležitosti obliekla šmrncovný overal, ktorý jej odhaľoval paže. Mľandravé a neforemné ramená však nečakajte.