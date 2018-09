Douglasova dcéra na 15 nevyzerá: Michael, pozor na ňu!

Catherine Zeta-Jones s dcérou Carys.

Zdroj: SITA

NEW YORK - Rastie do krásy! Dcéra Michaela Douglasa (73) a Catherine Zeta-Jones (48) - Carys je verejnosti dobre známa. S pribúdajúcimi rokmi sa častejšie objavuje na spoločenských podujatiach, kde vyždy vyzerá veľmi pekne. Výnimkou nebola ani nedávna módna šou. Pozrite sa, ako to prominentnej tínedžerke svedčalo!