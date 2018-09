Pikantné FOTO z promi svadby: Aha, čo ukázala paparazzom!

HAWAI - Nič im neušlo! Počas uplynulého víkendu spečatili svoju lásku svadbou aj herečka Janel Parrish (29) a jej dlhoročný priateľ Chris Long. Dvojica si povedala "áno" v krásnom prosredí a v kruhu rodiny a priateľov. Ako býva zvykom, paparazzi si to nedali ujsť. A v istej chvíli sa im teda podarilo spraviť dosť pikantný záber.

Janel Parrish, ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v seriáli Pretty Little Liars, je už vydatou pani. „Vzala som si muža svojich snov, v mojej rodnej krajine, obklopená rodinou a priateľmi. Bolo to krásne,” uviedla pre Us Weekly sympatická herečka. „Som šťastná, že sme sa v tomto bláznivom svete našli. Mám po svojom boku niekoho, kto mi dokonale rozumie,” dodala.

Tmavovláska mala aj vydarenú rozlúčku so slobodou, o ktorú sa postarali jej kamarátky. Pekné družičky zaujali aj paparazzov. Tým sa jednu z nich podarilo zvečniť vo chvíli, keď sa prezliekala. Naskytol sa im tak pohľad na jej holé prsia. FOTO nájdete v GALÉRII>>

Janel Parrish s manželom Chrisom. Zdroj: Instagram

