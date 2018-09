Americký rapper má obrovský problém: Za marihuanu a kokaín skončil za mrežami

Muži zákona zastavili 33-ročného interpreta spolu s ďalšími šiestimi osobami v Atlante, kde im následne prehľadali auto, pretože mali podozrenie, že cítia marihuanu. Policajti napokon našli marihuanu a kokaín. Podľa polície rappera obžalujú z držby oboch spomínaných drog a prevezú ho do väzenia vo Fultone. Zvyšných šesť osôb, ktorých totožnosť neprezradili, prepustili bez obvinení.

Ty Dolla Sign, vlastným menom Tyrone William Griffin Jr., sa do povedomia dostal vďaka spolupráci na skladbe Toot It and Boot It rappera YG. Doteraz vydal albumy Free TC (2015) a Beach House 3 (2017). Medzi jeho úspešné single patria Psycho, Paranoid, Or Nah, Shell Shocked, Blasé alebo Saved. Je tiež spoluautorom hitu FourFiveSeconds, ktorý nahrali Rihanna, Kanye West a Paul McCartney. Takisto je členom producentského zoskupenia D.R.U.G.S..