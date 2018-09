Populárny rapper si zmenil meno: Zabudnite na Kanye Westa, odteraz ma volajte takto!

NEW YORK - Americký rapper Kanye West si zmenil meno na Ye. Štyridsaťjedenročný interpret to oznámil v sobotu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, pred vystúpením v relácii Saturday Night Live (1975).

Ye, čo je skrátená forma mena Kanye, bola doteraz rapperova prezývka. Slávny rodák z Atlanty v Georgii, ktorý je manželom Kim Kardashian, vydal tento rok 1. júna album s názvom Ye.

Kanye Omari West odštartoval hudobnú kariéru v roku 1996, keď ako producent spolupracoval s rapperom Gravom. Známym sa však stal až v roku 2001, keď sa podieľal na albume The Blueprint rappera Jay Z. Debutovú štúdiovku The College Dropout vydal v roku 2004. Nasledovali nahrávky Late Registration (2005), Graduation (2007), 808s & Heartbreak (2008), My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010), Yeezus (2013), The Life Of Pablo (2016) a spomínaná Ye (2018).

S Jay Z okrem toho nahral album Watch The Throne (2011). So všetkými štúdiovkami okrem The College Dropout dobyl americký rebríček Billboard 200. Na konte má 21 cien Grammy.