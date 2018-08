Výstredná hviezda (†32) spáchala samovraždu: Lady Gaga sa zrútila, smútia aj známi Slováci!

Rick Genest, prezývaný ako Zombie Boy, sa dostal do povedomia verejnosti vďaka účinkovaniu v klipe ku skladbe Born This Way od speváčky Lady Gaga. Vďaka jedinečnému vzhľadu - na svojom tele mal 176 tetovaní a má zápis v Guinessovej knihe rekordov - získal viacero modelingových kšeftov a objavil sa aj vo vybraných seriáloch a filmoch.

Kariére svojského umelca je však už koniec. V stredu ráno ho totiž našli mŕtveho. Podľa prvotných správ si siahol na život sám. „Správy o samovražde môjho priateľa sú pre mňa viac než zničujúce. Mali by sme tvrdo pracovať na tom, aby sme zmenili našu kultúru. Mali by sme dostať do popredia duševné zdravie a zbaviť sa predsudkov, že by sa o ňom nemalo hovoriť. Pokiaľ trpíte, zavolajte priateľom alebo rodine. Musíme sa navzájom chrániť,” vyjadrila sa prostredníctvom twitteru slávna speváčka Lady Gaga.

Lady Gaga a Zombie Boy v klipe ku skladbe Born This Way. Zdroj: youtube.com

Rick sa v 15 rokoch dozvedel, že má nádor na mozgu. Lekári mu povedali, že môže zomrieť alebo skončí znetvorený. „Nazdávam sa, že práve to vo mne vyvolalo akúsi posadnutosť morbídnosťou a všetkým desivým,” uviedol v minulosti pre Mirror tridsiatnik, ktorému dali prezývku Zombie jeho priatelia.

„Operácia prebehla bez ťažkostí. Ale ja som si uvedomil, že život je príliš krátky na to, aby som si nesplnil svoje sny. Chcel som byť celý potetovaný,” dodal Rick, ktorý si chcel dať ozdobiť svoje telo už ako malý 5-ročný chlapec. Služby tatéra využil zhruba o desať rokov, krátko po absolvovaní spomínanej náročnej operácie.

Smrť výstredného modela zasiahla aj II. vicemiss Slovensko z roku 2015 - Petru Sliacku. Zdroj: Instagram

Petra Sliacka si zaspomínala na stretnutie s výstredným umelcom. Zdroj: Instagram