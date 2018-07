Známa herečka zastavila čas: V 60-tke odhodila šaty a ukázala nahé telo!

LOS ANGELES - Neuveriteľné! Človeku sa až nechce veriť, že Andie MacDowell má už 60 rokov. Očarujúca herečka sa totiž udržiava v skvelej kondícii. Nečudo, že keď sa kvôli filmu Love After Love musela predviesť v Evinom rúchu, tak to aj urobila. Pozrite sa na výsledok!

Andie MacDowell má na konte účinkovanie v mnohých počinoch. Pred kamerami je aktívna aj v súčasnosti. Za zmienku stojí dráma s názvom Love After Love, v ktorej stvárňuje vdovu Suzanne. Tá po smrti manžela opäť hľadá lásku.

Tvorcovia počinu jej pri tej príležitosti dopriali aj posteľné scény. „Áno. Mám tam sex a som nahá. Nie je to len tak. Je to dosť emotívne, hrám opustenú ženu,” povedala na margo toho Andie. Posteľné scén jej nerobili problém. „Nestarala som sa o to, kto tam bol. Nehanbila som sa,” dodala. ​ ​

Na otázku, ako sa kráska udržiava v kondícii, má jednoduchú odpoveď. „Starám sa o seba. Spím deväť hodín denne, cvíčim jógu, denne sa prechádzam a cítim sa vo svojom tele skrátka dobre,” poznamenala Andie. Fotografiu jej odhaleného tela nájdete v GALÉRII>>