Dve tváre slávnej herečky: Na červenom koberci diva, mimo neho obyčajná dôchodkyňa!

Kedykoľvek sa Andie MacDowell ukáže v spoločnosti, je vždy krásna a očarujúca. Brunetka patrí k ženám, ktoré sa nehanbia za svoje vrásky a starne s gráciou. Vďaka vhodnému líčeniu a upraveným vlasom však na červenom koberci vždy žiari. Štíhlu postavu jej mnohé rovesníčky môžu závidieť, a tak si smelo môže obliecť aj odvážnejšie a rafinované kreácie.

V súkromí sa však krásna herečka mení na obyčajnú ženu. Dokazujú to aktuálne zábery bulvárnych fotografov, ktorí MacDowell zvečnili počas venčenia zvieracích miláčikov. Andie bola nenalíčená, vlasy jej padali do tváre a jej outfit by u módnej polície príliš neobstál... Nuž, herečka zrejme viac dbala na to, aby sa cítila pohodlne a bolo jej jedno, čo si o nej kto pomyslí.