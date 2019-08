Toto je pravá tvár herečky Andie MacDowell? Juj!

Andie MacDowell si najnovšie zahrala vedľajšiu úlohu vo filme Ready or not, ktorý aktuálne s kolegami promuje v USA. Hoci má už 61, na premiére vyzerala naozaj príťažlivo. A to aj napriek tomu, že jej tvár už zdobia vrásky. Tie jej ale z pôvabu veľa neukrojili.

Pred kamerami a fotografmi Andie stále vyzerá výborne. Horšie to je, keď ju niekto zastihne nepripravenú. Paparazzi ju totiž zachytili na Manhattane a nevznikli z toho práve lichotivé snímky. Herečka na nich vyzerá podstatne staršie, než pred pár dňami na spomínanej premiére, či na svojich instagramových záberoch.

Podľa všetkého ale jej vzhľad môžeme pripísať únave. Predsa len v 61 rokoch zvládať celý kolotoč okolo marketingu a neustále chodiť do spoločnosti a na propagačné večierky... To by asi unavilo každého a nejeden z nás by pôsobil strhane.

