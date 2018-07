Na známu herečku sa to valí jedna radosť: Prijala kontroverznú rolu, kritici zaútočili

LOS ANGELES - Americká herečka Scarlett Johansson čelí kritike za to, že v pripravovanom filme prijala rolu transmuža. Tridsaťtriročná rodáčka z New Yorku by mala v snímke Rub & Tug stvárniť pittsburského zločineckého bossa zo sedemdesiatych rokov minulého storočia Danteho "Tex" Gilla, ktorý sa narodil ako Jean Gill.

Dante, ktorý zomrel v roku 2003, sa podľa amerických médií identifikoval ako muž a žiadal, aby ho oslovovali "pán Gill". Ako uvádza spravodajský portál BBC, nekrológ v Pittsburgh Post-Gazette o ňom však píše v ženskom rode. "Slečna Gillová podľa polície dlhé roky viedla sieť (masážnych) salónov, ktoré ukrývali prostitúciu. Zároveň pritom trvala na tom, že je muž a všetkých žiadala, aby jej hovorili 'pán Gill'," cituje BBC zo spomínaného nekrológu, ktorý zároveň špekuluje, že Gill zrejme podstúpil aj počiatočné procedúry smerujúce k zmene pohlavia, vďaka ktorým vyzeral maskulínne.

Johansson sa pritom už pred časom dostala pod paľbu kritiky za to, že v adaptácii mangy Ghost In The Shell z roku 2017 hrala postavu, ktorá bola v predlohe Ázijčanka. Rub & Tug by mal zároveň režírovať Rupert Sanders, ktorý stál aj za Ghost in the Shell.

Mnohí ľudia ju teraz kritizujú za to, že vzala rolu, ktorú mohol dostať transmuž. "Je toľko trans-hercov, ktorí mohli dostať túto rolu," povzdychol si jeden používateľ sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, pričom ďalší sa pýta, "Čo bude nasledovať? Bude Scarlett Johansson hrať Baracka Obamu?". Herečka prostredníctvom svojho zástupcu na kritiku reagovala pre magazín Bustle s tým, že médiá môžu ľuďom odkázať, aby o vyjadrenie požiadali zástupcov Jeffreyho Tambora, Jareda Leta a Felicity Huffman, ktorí v minulosti stvárnili transrodové postavy.

Scarlett Johansson debutovala v roku 1994 vo filme North. O tri roky neskôr si vyslúžila nomináciu na Independent Spirit Award za herecký výkon v hlavnej úlohe drámy Manny & Lo (1996). Medzinárodne známou sa však stala až vďaka romantickej dráme Zaklínač koní (1998). Za výkony vo filmoch Stratené v preklade (2003), Dievča s perlou (2003), Pieseň lásky samotárky (2004) a Match Point - Hra osudu (2005) získala nominácie na Zlatý glóbus.

Známa je aj zo snímok Dokonalý trik (2006), Čierna Dahlia (2006), Vicky Cristina Barcelona (2008), Kráľova priazeň (2008), Nie je z teba až tak paf (2009), Kúpili sme ZOO (2011), Hitchcock (2012), Lásky Dona Jona (2013), Pod kožou (2013), Chef (2014), Lucy (2014), Ave, Caesar! (2016), Divoká babská jazda (2017), spomínaného Ghost in the Shell (2017) a tiež ako Natasha Romanoff alias Čierna vdova z komiksoviek Iron Man 2 (2010), Avengers: Pomstitelia (2012), Captain America: Zimný vojak (2014), Avengers 2: Vek Ultrona (2015), Captain America: Občianska vojna (2016) a Avengers: Nekonečná vojna (2018). Ako speváčka má na konte albumy Anywhere I Lay My Head (2008) a Break Up (2009), pričom druhý menovaný nahrala s Peteom Yornom. Od roku 2012 má hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.