Rebríček najlepšie zarábajúcich herečiek sveta: Táto vedie!

Scarlett Johansson

Zdroj: Esquire

NEW YORK - Najlepšie zarábajúcou herečkou uplynulého roka je podľa magazínu Forbes Scarlett Johansson. Tridsaťtriročná rodáčka z New Yorku si od 1. júna 2017 do 1. júna 2018 na konto pripísala 40,5 milióna dolárov (v prepočte 35,62 milióna eur). Jej ročné príjmy pred zdanením pritom podľa Forbesu predstavujú štvornásobok tých vlaňajších. Vďačí za to najmä Čiernej vdove/Natashi Romanoff, ktorú stvárňuje v marvelovských komiksovkách.