Kollárova mamička NEMÁ na výber: Chce sa ZBAVIŤ silikónov... Už by som si ich NEDALA!

Barbora Balúchová (Zdroj: Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Barbora Balúchová je jednou z Kollárových mamičiek. Aj ona patrí k tým ženám, ktoré sa rady starajú o svoju vizáž a zovňajšok. V mladosti speváčka podstúpila plastickú operáciu, no a vyzerá to tak, že dnes to ľutuje!

Barbora Balúchová patrí k ženám, ktoré sa nechali vylepšiť. V mladosti si nechala spraviť silikóny. No a zdá sa, že teraz svoje rozhodnutie ľutuje. Nedávno podstúpila vyšetrenie prsníkov a gynekológ mal pre ňu jasnú odpoveď.

„Povedali buď vybrať, alebo vymeniť,“ priznala speváčka pre Plus 7 dní. Mnohých možno prekvapí, že umelé prsia vo svojom tele už viac nechce mať. „Chcem si ich dať von, bola to mladosť pochabosť, ako sa hovorí. Teraz hľadám nejakého lekára, ktorý mi dá von aj kapsule, lebo čo som sa zatiaľ informovala, tak mi povedali, že to tak nečistia,“ vyjadrila sa Kollárova mamička.

„Nebude to nič príjemné. Hlavu si teraz búcham o stenu, ale tak bola som 20-ročná mladá baba. Druhýkrát by som si to už nikdy nedala,“ zverila sa s tým, že má pred operáciou rešpekt. „Chcem to podstúpiť, nech to odstránia, ale mám rešpekt pred narkózou. Bola som už dvakrát v narkóze a dvakrát ma museli rozdýchavať, ale vraj ich už vedia vybrať aj bez narkózy. Musím sa na to psychicky pripraviť a nájsť dobrého lekára,“ uzavrela.

(Zdroj: Jan Zemiar)