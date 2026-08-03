So suchom bojujú aj Slovninci: Budú musieť odstaviť svoju jadrovú elektráreň

ĽUBĽANA - Jadrová elektráreň Krško (NEK) v Slovinsku by mohla v dôsledku vlny horúčav a nízkeho prietoku rieky Sáva postupne znížiť výkon. Ak sa zhoršia podmienky, elektráreň môže byť podľa prevádzkovateľa v najhoršom prípade aj postupne odstavená, informovala v pondelok agentúra STA a denník Dnevnik.
Elektráreň Krško, ktorá dodáva do slovinskej elektrickej siete viac ako 50 percent elektriny, v súčasnosti naďalej funguje s plným výkonom reaktora. Pri nízkom prietoku Sávy a vysokých teplotách využíva systém chladiacich veží na dodatočné chladenie v treťom chladiacom okruhu a zároveň dodržiava environmentálne obmedzenia súvisiace s riekou.
Podľa slovinského portálu Dnevnik jedným zo spomínaných limitov je priemerná denná teplota Sávy v mieste úplného premiešania vody pod vodnou elektrárňou Brežice, ktorá nesmie prekročiť 28 stupňov Celzia. Ďalším limitom je priemerný denný nárast teploty, ktorý nesmie presiahnuť tri stupne Celzia. Podľa Dnevnika v súčasnosti dosahuje 2,7 stupňa Celzia.
V NEK uviedli, že v dôsledku predpovedanej vlny horúčav, rastúcej teploty rieky Savinja, ktorá sa vlieva do Sávy, a zvyšujúcej sa teploty Sávy sa približujú k situácii, keď budú musieť prijať opatrenia. K zníženiu výkonu jadrovej elektrárne by podľa nich mohlo dôjsť už počas tejto vlny horúčav a pravdepodobne by bolo postupné. Výkon elektrárne by sa mohol najskôr znížiť o päť percent a následne o ďalších desať percent.
Prevádzkovateľ zároveň uviedol, že pri nízkej hladine a vysokých teplotách rieky musí elektráreň viac využívať chladiace veže. Tie pomáhajú ochladzovať vodu a udržať prevádzku v súlade s environmentálnymi limitmi, ich prevádzka však spotrebúva časť vyrobenej elektriny a zároveň znižuje účinnosť elektrárne. Výsledkom je nižší výkon a menšie množstvo vyrobenej elektriny.