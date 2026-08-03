Šokujúci útok na rybí odchov: Kontaminovaná voda zabila tisíce rýb

BARDEJOV - Polícia vyšetruje znečistenie bazéna na odchov rýb v katastri obce Becherov v okrese Bardejov. Neznámy páchateľ mal v piatok (31. 7.) popoludní nezistenou látkou kontaminovať vodu, v dôsledku čoho uhynulo približne 8000 rýb. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Bardejove vedie trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci.
„Zatiaľ neznámy páchateľ v piatok popoludní v doline nazývanej Riečky, na pozemku jedného z rodinných domov v obci Becherov, nezistenou látkou znečistil vodu v bazéne slúžiacom na odchov rýb pstruha dúhového, sivoňa amerického a ich medzidruhových krížencov,“ uviedla Ligdayová s tým, že došlo k úhynu asi 8000 kusov rýb.
Vzniknutá škoda bola predbežne vyčíslená na približne 4000 eur.