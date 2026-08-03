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Daňový raj čelí veľkému hackerskému útoku: Unikli údaje o tisíckach spoločností

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TASR

VADUZ - Neznámi hackeri prenikli do registra konečných užívateľov výhod v Lichtenštajnsku a skopírovali údaje týkajúce sa približne 31.000 spoločností, nadácií a trustov, uviedla v nedeľu večer vláda kniežatstva. Správu o tom v pondelok priniesla agentúra Reuters.

Lichtenštajnská vláda spresnila, že neznámi páchatelia získali neoprávnený prístup k registru v noci na 30. júla a údaje skopírovali. Úrady následne odhalili nezrovnalosti a zasiahnutý systém odstavili. Lichtenštajnsko, jedna z najmenších a najbohatších krajín sveta, je sídlom tisícok trustov s nízkym daňovým zaťažením.

Z predbežného vyšetrovania vyplýva, že hackeri získali kópie údajov o približne 31.000 právnických osobách z registra konečných užívateľov výhod. Register vznikol na základe zákona z roku 2021 v rámci opatrení proti praniu špinavých peňazí. Hackerský útok nezasiahol žiadne banky ani údaje o ich klientoch, uviedol pre agentúru Reuters riaditeľ Združenia lichtenštajnských bankárov Simon Tribelhorn. Dodal, že ide o poľutovaniahodný incident, ktorý by nemal byť bagatelizovaný.

Vláda vo vyhlásení uviedla, že v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by napadnuté údaje boli zmenené alebo vymazané. Lichtenštajnská vláda vytvorila krízový tím, ktorý vedú premiérka Brigitte Haasová a minister spravodlivosti Emanuel Schaedler. Tím zároveň pracuje na informovaní osôb, ktorých sa bezpečnostný incident týka.

Viac o téme: HackeriRegisterLichtenštajnsko
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