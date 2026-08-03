Silné priznanie slovenského herca: Dlhoročný boj... Toto mu zmenilo život!

BRATISLAVA - Navonok pôsobí ako sebavedomý umelec, no dlhé roky zvádzal tichý boj sám so sebou.
Richard Autner patrí medzi slovenských hercov, ktorí sa venujú aj hudbe. Tentoraz sa rozhodol prehovoriť o téme, ktorá je blízka mnohým ľuďom – o prijatí samého seba. Na sociálnej sieti zverejnil video z koncertu, ku ktorému pripojil veľmi osobné vyznanie. Prezradil, že jeho pieseň Bludár vznikla v období, keď nebol zmierený s tým, akého človeka videl v zrkadle.
„Pieseň Bludár som napísal v čase, keď mi pohľad do zrkadla neprinášal priveľkú radosť. Trvalo mi, kým som pochopil, že až keď prijmem svoju veľkú hlavu, odstávajúce uši, svoju povahu a všetky svoje nedostatky či nedokonalosti, až vtedy sa svet bude zdať krajším miestom a moja existencia v ňom mi začne dávať zmysel,“ napísal Autner.
Podľa jeho slov nešlo len o vzhľad, ale o celkové zmierenie sa so svojou osobnosťou. Práve prijatie vlastných chýb a nedokonalostí považuje za moment, ktorý mu zmenil pohľad na život. Silné posolstvo uzavrel odkazom, ktorý venoval všetkým svojim fanúšikom. „Pieseň Bludár je o prijatí samého seba. Prijmite sa takí, akí ste. Lebo práve takí ste hodní lásky.“
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