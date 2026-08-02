Prípad tragickej smrti vojaka na ceste na východe: Polícia začala vyšetrovať trestný čin usmrtenia

GEMERSKÁ POLOMA - V prípade tragickej dopravnej nehody zo soboty (1. 8.) večera pri obci Gemerská Poloma v Rožňavskom okrese, pri ktorej zahynul chodec, začala polícia trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Podľa doposiaľ zistených skutočností viedol 22-ročný vodič vozidlo zn. Škoda Octavia v smere od obce Gemerská Poloma na Betliar. Na rovnom úseku cesty začal predbiehať kolónu vozidiel. V tom čase vodič ďalšieho vozidla Škoda Octavia podľa polície ukončoval predbiehací manéver a po zaradení sa späť do svojho jazdného pruhu došlo k zrážke oboch vozidiel. „Následne 22-ročný vodič z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel na krajnicu, kde narazil do chodca, ktorý bežal po ľavej krajnici v smere od Gemerskej Polomy na Betliar. Chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste dopravnej nehody podľahol,“ uviedla Illésová.
Vodiči áut neutrpeli žiadne zranenia. Oboch policajti podrobili dychovým skúškam aj orientačným testom na prítomnosť omamných a psychotropných látok, pričom všetky výsledky boli negatívne. Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave. „Príčina, presné okolnosti a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ skonštatovala Illésová.
Ozbrojené sily (OS) SR oznámili, že v sobotu vo večerných hodinách prijali informáciu o tragickej nehode, pri ktorej zahynul profesionálny vojak. „Desiatnik Tomáš B., príslušník 5. delostreleckého pluku Pozemných síl Ozbrojených síl SR, mimo služobného času tragicky zahynul ako chodec pri dopravnej nehode. Vyjadrujeme úprimnú účasť na smútku jeho rodine, blízkym, priateľom a kolegom,“ uviedli OS SR na sociálnej sieti.