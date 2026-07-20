Monika Haklová dráždi z dovolenky: Sex na jednu noc? Uf... pri odpovedi sa poriadne zapotíte!

BRATISLAVA - Monika Haklová si užíva dovolenku plnými dúškami. Popri záberoch z oddychu však zverejnila aj video, ku ktorému pridala poriadne odvážnu otázku o sexe na jednu noc a o tom, či má zmysel zostať len pri prítomnom okamihu, alebo dať šancu niečomu viac.
Monika Haklová si aktuálne užíva zaslúžený oddych na dovolenke, odkiaľ pravidelne zverejňuje zábery plné letnej pohody. Tentoraz však nezaujala iba krásnym prostredím, ale aj odvážnou témou, ktorú otvorila vo svojom videu.
K zverejneným záberom totiž pridala otázku, ktorá okamžite vyvoláva zvedavosť: „S.x na dovolenke? Je lepšie si len užiť prítomný okamih, alebo skúsiť zistiť, či z toho môže byť niečo viac? 🤍 Čo si myslíte?“ napísala. Jej slová otvárajú viacero možností. Išlo len o všeobecnú úvahu nad dovolenkovými románikmi, alebo sa v otázke ukrývalo aj niečo osobnejšie? Haklová sa zamyslela nad tým, či si počas dovolenky iba užiť chvíľu bez očakávaní, alebo dať šancu tomu, že z jedného stretnutia môže vzniknúť aj niečo viac.
Pri pohľade na jej príspevok sa preto ponúka otázka – chcela len rozprúdiť debatu o letných láskach, alebo naznačila, že aj ona sama je otvorená novým zážitkom a možnostiam? Monika však zostala tajomná a neprezradila, či ide iba o hypotetickú otázku, alebo ju k tejto téme priviedla vlastná skúsenosť. Isté je len jedno – otvorila tému, pri ktorej sa názory ľudí výrazne líšia.
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