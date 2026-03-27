Šokujúce priznanie Haklovej: Erotické poviedky natáčala so známymi Slovenkami!

RAKÚSKO - Mala či nemala to povedať?! Monika Haklová prekvapila úprimnou spoveďou o svojej minulosti, keď ako mladá účinkovala v erotických poviedkach po boku známych mien ako Zdena Studenková. Otvorene priznala aj pikantný detail zo zákulisia.
O Monike Haklovej je veľmi dobre známe, že si servítku pred ústa rozhodne nedáva a o svojom súkromí dokáže hovoriť bez príkras. Tentoraz však zašla ešte ďalej a otvorila tému, o ktorej mnohí doteraz ani len netušili.
Vrátila sa do čias, keď bola ešte veľmi mladá a začínala, pričom priznala, že sa objavila aj v erotických poviedkach po boku známych herečiek. „Kedysi boli také, volali sa to erotické poviedky. Tieto erotické poviedky natáčali či Zdena Studenková, či všetky tieto známe herečky, tak bola som medzi nimi aj ja,“ priznala bez okolkov Monika.
Haklová sa dnes na celé obdobie pozerá s odstupom. „Ja som bola vtedy veľmi mladučká a je tam taký jeden záber, že fakt som mala bobríka,“ povedala v rozhovore s obrovským smiechom.
Zdá sa, že podobné projekty neboli v minulosti ničím výnimočným a objavovali sa v nich viaceré známe tváre slovenského herectva, ako napríklad Katarína Brychtová, Zuzana Fialová, Miroslav Noga a kopec ďalších zvučných mien. Dnes by už takéto natáčanie zrejme vyvolalo omnoho väčší rozruch. Ako však sama hovorí, v tom čase to vnímala úplne inak než dnes.
