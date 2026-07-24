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Hájkovi došla trpezlivosť: Zuza, štveš deti proti mne! A TOTO odkazuje svojej dcére Salme…

Vlasta Hájek tvrdí, že to deti ho od seba odrezali. Zobraziť galériu (21)
Vlasta Hájek tvrdí, že to deti ho od seba odrezali. (Zdroj: archív)
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TENERIFE - Vlasta Hájek už nechcel mlčať. Po tom, čo sa v šou Zuzany Belohorcovej objavila aj ich dcéra Salma a otvorene prehovorila o ich vzťahu, sa rozhodol reagovať. Podnikateľa zasiahli nielen slová dcéry, ale aj spôsob, akým podľa jeho názoru bývalá manželka rieši ich rodinnú situáciu pred verejnosťou.

Salma v šou uviedla, že svojho otca kedysi mala veľmi rada, no podľa jej slov sa k nej a k bratovi Neviovi nezachoval dobre. Tvrdila, že o nich dlhodobo nejavil záujem a ich vzťah sa odvtedy zmenil. Práve tieto slová Vlastu Hájka zasiahli. Podľa neho však situácia nie je taká, ako ju jeho dcéra opísala. „Čo s tým mám robiť... Nič s tým neurobím. Už rok s ňou nie som, sme rozvedení a ona do mňa stále ide a stále do mňa rýpe,“ povedal na adresu Zuzany Belohorcovej.

Podnikateľ odmieta tvrdenia, že by sa o svoje deti nezaujímal. Tvrdí, že sa s nimi snaží tráviť čas, no podľa jeho slov sa často stretáva s odmietnutím. „Samozrejme, čo sa týka detí, vôbec to nie je pravda. Ja ponúkam Neviovi aj Salme počas týždňa bicykel, poďme na pizzu alebo na výlet. Neustále však počúvam iba ‚nie, nie, nie a nie‘. To, že sa o nich nestarám, nie je pravda,“ uviedol.

Hájek zároveň tvrdí, že za zhoršením vzťahu s deťmi vidí správanie svojej bývalej manželky. Podľa jeho slov má ísť o snahu obrátiť deti proti nemu. „Je to manipulácia zo strany Zuzky a jej snaha otočiť deti proti mne. Túto zbraň použila. Som nahnevaný, nič s tým však neurobím a dúfam, že jedného dňa to deti pochopia,“ povedal pre expres.cz.

Podnikateľ zároveň nechápe, prečo sa podľa neho Zuzana rozhodla riešiť ich súkromné záležitosti pred verejnosťou. „Nedokážem si vysvetliť, prečo to Zuzana robí. Či si chce robiť reklamu, aby sa o nej písalo... Ale už je to podľa mňa za čiarou. Mne stovky ľudí na Instagrame píšu, že sa úplne zbláznila a že toto riešia doma. Ja ale neviem, čo riešime. To je celý problém,“ uviedol.

Hájek tvrdí, že jeho bývalá manželka si vytvorila reality šou, ktorú podľa neho postavila práve na ich rodinnom konflikte. „Ona si urobila reality šou, ktorú si postavila na mne, aby mala sledovanosť, a zatiahla do toho deti. A tí sú v tom úplne nevinní,“ dodal. Najviac ho však podľa vlastných slov zasiahlo vystúpenie dcéry Salmy. Jej slová o ich vzťahu ho mali veľmi zabolieť. „To, že tam Salma povedala, že som jej otec, ale že ma nemá rada, alebo čo tam vlastne povedala, to zabolí a zamrzí. Pretože ja som pre ňu robil maximum – a to ako v Amerike, na Tenerife, tak aj v Prahe,“ tvrdí.

Belohorcovej exmanžel zároveň odkázal, že napriek všetkému by si želal, aby jeho dcéra raz pochopila jeho pohľad na celú situáciu. „Myslím si, že toto by šestnásťročné dievča na kameru hovoriť nemalo. Snáď to ľudia pochopia a precitnú, že s týmto moja bývalá manželka Zuzana Belohorcová prestrelila. S deťmi to nie je pravda, zbláznila sa, je to hrozné,“ uzavrel.



 

Viac o téme: Zuzana BelohorcováVlasta HájekSalma HájekNevio Hájek
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