Moderátorka z STVR prvýkrát ukázala svoje sestry: FOTO Úplné trojičky!

BANSKÁ BYSTRICA - Moderátorka športového spravodajstva STVR Kristína Kucianová fanúšikov prekvapila netradičným príspevkom. Zo zásuvky spomienok vytiahla 13 rokov starú fotografiu, na ktorej pózuje so svojimi dvoma sestrami.
Moderátorku športového spravodajstva Góly, body, sekundy na STVR Kristínu Kucianovú diváci poznajú najmä z televíznych obrazoviek. O jej súkromí sa toho veľa nevie, no tentoraz spravila výnimku a fanúšikom dovolila nahliadnuť do rodinného albumu. Na sociálnej sieti zverejnila vzácnu fotografiu spred 13 rokov, na ktorej pózuje so svojimi dvoma sestrami.
Na archívnej fotografii stoja bok po boku tri sestry, všetky oblečené v rovnakých výrazných ružových spoločenských šatách s kvetinovým motívom. K snímke Kristína stručne pripísala: „A toto mi dnes pripomenul FB. 13 rokov späť, dievčatá.“ Na zábere aj označila svoje sestry Kláru a Miriam, čím prezradila, kto sú ženy, ktoré po jej boku pózujú.
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