Muž z Nitry zažil drámu počas venčenia: Opísal útok na svojho psa aj NEUVERITEĽNÉ správanie majiteľa!

NITRA - V Nitre malo prísť počas venčenia k incidentu medzi dmova psami, pričom jeden mal byť na vôdzke a druhý, ktorý k nemu pribehol, nie. Ako majiteľ napadnutého psa neskôr zistil, jeho domáci miláčik si zo stretu odniesol nepekné zranenie. Hľadá preto majiteľa druhého psa, ktorý sa mal podľa jeho slov v čase incidentu správať arogantne.
Podľa majiteľa napadnutého psa, ktorý o incidente informoval na sociálnej sieti, došlo k nepríjemnej situcáii v nedelu dopoludnia. "Dnes medzi 10:30 a 11:00 som zažil veľmi nepríjemnú situáciu, z ktorej som stále v šoku. Môj pes bol celý čas na vôdzke, keď k nám zrazu pribehol voľne pustený sivý pitbull. Psy sa následne pobili a majiteľ svojho psa vôbec nezvládal. Počas incidentu som sa snažil chrániť svojho psa, no majiteľ namiesto ospravedlnenia začal kričať na mňa a obviňovať môjho psa, že zareagoval ako prvý," opísal na sociálnej sieti v skupine Chrenová - Nitra.
"Najviac ma zarazilo, že napriek tomu, že jeho pes bol pustený na voľno a môj bol riadne na vôdzke, tvrdil, že za celú situáciu môžem ja. Keď som kontroloval zdravotný stav svojho psa, arogantne tvrdil, že mu nič nie je. Na moju otázku, či je veterinár, mi ironicky odpovedal, že áno," pokračuje.
O svojej skúsenosti sa rozhodol informovať, aby upozornil ostatných majiteľov psov. "Išlo o pár približne vo veku okolo 30 rokov so sivým pitbullom. Ak svojho psa nemáte spoľahlivo vycvičeného a nemáte ho pod úplnou kontrolou, nemal by byť pustený na voľno. Počas celého incidentu majiteľ nedokázal svojho psa odchytiť ani vtedy, keď hrýzol môjho psa. Nabudúce budem podobnú situáciu riešiť okamžitým privolaním polície. Bezpečnosť ľudí aj zvierat musí byť na prvom mieste. Dávajte si prosím pozor," odkázal.
To však nebol koniec. Ako totiž píše v ďalšom príspevku spolumajiteľka psa, neskôr zistili, že ich domáci miláčik utrpel pri konflikte zranenie. "Žiaľ, po dôkladnej kontrole sme zistili, že náš pes má otvorenú ranu pod krkom, ktorá bola spôsobená pri dnešnom útoku voľne pusteného sivého pitbulla. Celý deň je nesvoj, vystresovaný a je vidieť, že ho to ovplyvnilo," uviedla na sociálnej sieti. O pomoc žiadajú verejnosť.
"Ak ktokoľvek pozná majiteľa sivého pitbulla alebo má akékoľvek informácie o tomto incidente, prosím, kontaktujte ma do súkromnej správy. Zaujíma ma meno majiteľa alebo akékoľvek informácie, ktoré by pomohli situáciu riešiť," dodal. Neskôr ešte dodala, že ísť mohlo aj o stafforda, je si však istá, že nešlo o fenku, ale o psa.