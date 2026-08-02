Požiare v Grécku sprevádza ďalšia tragédia: Zrazili sa dva hasičské vrtuľníky

ATÉNY - Dva hasičské vrtuľníky sa v nedeľu zrazili v oblasti Psatha západne od gréckej metropoly Atény. Dvojčlenná posádka jedného z nich je nažive a kontaktovala operačné stredisko hasičského zboru, s druhou posádkou sa zatiaľ nepodarilo nadviazať spojenie, informuje agentúra AFP a portál gréckeho denníka Kathimerini.
Grécke médiá zverejnili video zachytávajúce zrážku, na ktorej vidno, ako jeden z vrtuľníkov explodoval a zrútil sa na zem po tom, čo jeho rotor kolidoval so spodkom druhej helikoptéry. Ako informovala televízia ERTnews, vrtuľníky boli prenajaté, ich kapitán nie je Grék a na palube bol grécky dôstojník ako koordinátor.
Grécko momentálne sužujú požiare na viacerých miestach. Predseda vlády Kyriakos Mitsotakis uviedol, že Grécko zažíva „extrémne poveternostné podmienky“ s vetrom, ktorý miestami dosahuje rýchlosť až 100 kilometrov za hodinu. „Keď vietor fúka s takouto intenzitou, ani desiatky lietadiel, ktoré máme k dispozícii, nedokážu operovať bezpečne,“ napísal premiér na sociálnej sieti Facebook. „Sú momenty, keď príroda a intenzita poveternostných javov prevýšia akékoľvek ľudské plánovanie a akékoľvek operačné kapacity,“ dodal.
Takmer 500 hasičov bojovalo s plameňmi v okolí obľúbenej prímorskej dediny Porto Germeno, ktorá sa nachádza približne 70 kilometrov severozápadne od Atén. Hasiči sa snažili zabrániť požiaru v postupe k západnému okraju Atén po tom, čo plamene v noci prekonali horský masív.
Približne 100 hasičov bojovalo s ďalším požiarom v oblasti Aigialia v severnej časti Peloponézu. Nový požiar vypukol v sobotu neskoro večer aj na ostrove Kefalónia v Iónskom mori, ktorý je obľúbenou dovolenkovou destináciou. Podľa gréckej tlačovej agentúry ANA zatkli v nedeľu na Kefalónii 44-ročného muža pre podozrenie z úmyselného založenia tohto požiaru.
Server meteo.gr uviedol, že podľa predbežných odhadov zhorelo v dôsledku požiarov v Korintskom zálive, ktoré zasiahli aj Porto Germeno, viac ako 6500 hektárov územia. Meteorologické podmienky zostávajú nepriaznivé najmä pre silný severný vietor, ktorý však v porovnaní s predchádzajúcimi dňami čiastočne zoslabol.