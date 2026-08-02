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Samovražedný atentátnik zaútočil počas protestu: Medzi obeťami sú aj policajti

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

PÉŠÁVAR - Sedem ľudí vrátane štyroch policajtov zahynulo a viac ako 20 ďalších utrpelo zranenia pri nedeľňajšom samovražednom bombovom útoku v okrese Svát ležiacom na severe Pakistanu. Pre agentúru AFP to uviedol zástupca šéfa miestnej polície.

Podľa neho útočník odpálil v meste Kabal výbušnú vestu na rušnej križovatke neďaleko policajnej stanice počas protestu občianskych aktivistov. Niekoľko zranených je vo vážnom stave. Samovražedný atentátnik sa pokúsil vstúpiť do policajnej stanice, no policajti ho zastavili pri hlavného vchodu.

K útoku sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina. Pakistanská armáda v piatok oznámila, že pri útokoch militantov a následných odvetných operáciách zahynulo od začiatku roka 819 príslušníkov bezpečnostných síl a civilistov. Útok sa odohral v provincii Chajbar Paštúnchvá, kde bezpečnostné zložky bojujú s narastajúcou aktivitou islamistickej militantnej skupiny Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), ktorá je zodpovedná za mnohé útoky na civilistov a bezpečnostné sily.

Islamabad opakovane obviňuje militantov pôsobiacich v pohraničných oblastiach z toho, že prichádzajú z územia Afganistanu. Talibanom vedená vláda v Kábule tieto tvrdenia odmieta. Napätie medzi oboma krajinami v posledných mesiacoch vyústilo do ozbrojených incidentov a náletov pakistanských síl na územie Afganistanu, pri ktorých podľa tamojších úradov a OSN zahynuli desiatky civilistov.

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