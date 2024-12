Silvia Šuvadová (51) prehovorila o citlivej téme: Toto je DÔVOD, prečo nemám deti!

(Zdroj: Jan Zemiar)

Silvia Šuvadová je vo veciach svojho súkromia pomerne otvorený človek. Nemá problém prehovoriť o svojich vzťahoch, o ich krásnych, ale aj temných stránkach. V minulosti priznala, že prežila týranie - fyzické, ale aj psychické, dokonca kvôli neúnosnému stresu prišla aj o dieťa. No a rodinu si potom už nezaložila. A aktuálne prezradila dôvod, prečo.

„Veľmi som túžila nájsť toho pravého, vždy som u mužov hľadala duchovnú vyspelosť. V tridsiatichšiestich som konečne stretla niekoho, kto ale už mal tri dcéry, a aj keď sa pôvodne tváril, že budeme mať aspoň jedno dieťa, potom povedal, že už nechce. To bol bod zlomu. Mohla som odísť a hľadať niekde inde, ale zostala som s ním,“ priznala pre Blesk.cz Šuvadová.

Dlho vraj s bývalým priateľom aj vyjednávala, on však svoj názor už nezmenil. „Musela som s tým dílovať, vyrovnať sa s tým. Nemal tú túžbu, bol spirituálny,“ prezradila v minulosti pre Šarm. No a potom už toho správneho muža na založenie rodiny nenašla. Radosť v živote jej však robia deti sestry Andrey. A vraj aj to jej veľmi pomohlo vyrovnať sa s faktom, že vlastné deti nemá.

„Ako keby sestra prevzadal v našej rodine úlohu mať potomkov. Nebolo však jednoduché zmieriť sa s tým. Ak túžba po deťoch v človeku je, musí s tým pracovať. Ja som to naplnenie našla v iných veciach. Mať deti by bolo úplne nádherné, zažívam to aspoň so sestrinými detičkami,“ dodala.

(Zdroj: Vlado Anjel)