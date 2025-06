Mrazivá SPOVEĎ Silvie Šuvadovej: Bola 2 týždne v TRANZE... Po úmrtí otca vyhľadala DULU SMRTI!

(Zdroj: Jan Zemiar)

Silvia Šuvadová sa v roku 2019 po dlhých rokoch v USA vrátila späť na Slovensko. Jej otec totiž bojoval s vážnymi problémami so srdcom a herečka sa oňho musela starať. Rodina prežívala ťažké chvíle, ktoré vyvrcholili v roku 2022, kedy pán Igor zomrel. Silvia teraz pre Blesk.cz o tomto náročnom životnom období otvorene prehovorila.

„Otecko mal nejaké zdravotné problémy so srdcom a dali ho do umelého spánku. Ležal v nemocnici na ARO. Vtedy nám povdali, že je to asi už koneic, že uňho majú výkričník. Ja som to odmietla,“ priznala Silvia s tým, že prosila všetkých svätých, aby jej otcovi pomohli. „Prenajala som si penzión a dva týždne som bola v tranze. Modlila som sa k Stvoriteľovi a žiadala ho o oteckov návrat a uzdravenie. Sľúbila som, že keď sa vráti, budem sa oňho starať,“ priznala.

Boh ju vypočul a otec sa uzdravil. Prežil s ňou ďalšie 3 roky. „Takže sa dá povedať, že som si ho vymodlila. Bol to pre mňa zázrak a ja som sa oňho rada starala.“ V roku 2022 však napokon zomrel. „Uvedomila som si, že mi nikto nikdy nepovedal, že keď odíde milovaný rodič, bude to tak bolieť. Že sa človeku zrúti svet. Nevedela som, ako s tým budem žiť. Začala som sa učiť pracovať so žiaľom,“ pokračovala Šuvadová.

Kamarát ju vtedy poslal na stretnutie spirituálnych priateľovi pri hore Untersberg na rakúsko-nemeckej hranici. A len čo vyšla lanovkou, cítila ako do nej prúdi energia. „Hneď po návrate d oBratislavy som založila online spirituálnu školu. A dala som formu tomu, čo som už dlho, ale zdarma nezištne, robila. S tým fungujem dodnem,“ priznala. So žiaľom sa učila pracovať dlho... Napokon vyhľadala aj dulu smrti.

„Rovnako, ako sú pôrodné duly, sú aj duly smrti. Na Slovensku bola jedna, ktorá mi veľmi pomohla. Povedala mi, že musím ísť na absolútne dno, aby som sa potom dostala vyššie. Pomoc som našla v komunitách ľudí, ktorým niekto zomrel. Bolo to fascinujúce, pretože oni mi rozumeli,“ priznáva s tým, že veľký žial si musí každý prežiť. „Akonáhle sa vo vás zasekne, má to potom následky.“

„Ja napríklad, aby som vtedy prežila, a nehanbím sa o tom hovoriť, som šla do kúpeľne, zapla práčku, aby hučala, vodu a kričala som do vane a plakala. Uvoľňovala som emócie. Pokiaľ sa usadí v tele, vznikajú choroby. Som presvedčená, že väčšina vzniká z nespracovaných emócií,“ dodala Šuvadová.

