Od smrti Haščákovej uplynulo 1,5 roka: Šuvadová na ňu nezabúda... Dojemné VIDEO pre Barbaru!

(Zdroj: Facebook SŠ)

Keď v decembri 2023 Slovensko obletela správa o úmrtí 43-ročnej Barbary Haščákovej, bol to pre mnohých obrovský šok. Speváčka sa totiž do USA odsťahovala v čase svojej najväčšej slávy a odvtedy o sebe dávala vedieť len sporadicky. Nikto tak netušil, čím si tam prechádza, či s akými zdravotnými problémami bojuje.

Jej brat Andrej vtedy odhalil, že podľahla náhlej cievnej mozgovej príhode, no v máji vdovec Steve Soukup priznal, že tesne pred smrťou podstúpila operáciu, ktorá sa ale nevydarila. Čo konkrétne ju trápilo však nie je známe. O jej problémoch vedeli len jej najbližší... No a k tým patrila aj Slovenka, ktorá podobne ako Barbara, žila v USA celé roky. A práve to umelkyne spojilo.

Reč je o Silvii Šuvadovej. Tá si na kamarátku pravidelne spomína aj po jej odchode - narodeniny, smutné výročie jej úmrtia - to všetko sú momenty, kedy herečka zosnulej speváčke venuje príspevok na sociálnej sieti. A aj teraz, keď vycestovala do Los Angeles, si na Barbaru zaspomínala. Nahrala pre ňu video, na ktorom spieva jej pieseň Sen.

A spolu s ňou si na Haščákovú zaspomínali aj jej sledovatelia. „Škoda, že odišla,“ zhodovali sa. „Chýba, najkrajší hlas na Slovensku,“ pridali sa ďalší. „Krásne pesničky mala... Škoda, že niekto tam hore si ju zavolal tak skoro.“