FOTO Neuveríte, koľko má rokov: Mama Kristíny Siskovej oslávila 50-ku a vyzerá ako jej sestra!

BRATISLAVA - Herečka Kristína Sisková má za sebou výnimočný rodinný moment. Jej mama oslávila okrúhle 50. narodeniny a pri tejto príležitosti jej venovala dojímavé vyznanie plné lásky. Pri pohľade na oslávenkyňu by však jej vek tipoval len málokto.
Kristína Sisková patrí medzi výrazné tváre mladej hereckej generácie. Diváci ju poznajú nielen z televíznych obrazoviek, momentálne hviezdi v rodinnom seriáli Sľub, ale aj z divadelných dosiek, kde pravidelne predvádza svoj talent. Sympatická blondínka sa netají tým, že rodina zohráva v jej živote mimoriadne dôležitú úlohu.
Práve preto si nenechala pre seba ani výnimočný moment, ktorý prežívala jej mama Martina. Tá totiž oslávila okrúhle 50. narodeniny a od svojej dcéry dostala nádherné verejné vyznanie. „Moja ružová ligotavá maminka. Nech máš ďalších 50 rokov takú energiu, lásku k životu aj iskru v očiach. Najviac na svete ťa milujem a ďakujem ti za taký krásny slobodný život,“ odkázala jej Kristína.
Oslávenkyňa si svoj veľký deň užila vo veľkom štýle. Nechýbala torta s korunkou, vďaka ktorej pôsobila ako skutočná kráľovná oslavy. Pri pohľade na spoločné fotografie je však len ťažké uveriť, že mama známej herečky oslávila už päťdesiatku. Mladistvý vzhľad, široký úsmev a energia, ktorú z nej cítiť, spôsobujú, že s dcérou pôsobia skôr ako sestry než ako mama a dcéra. Zdá sa, že Kristína Sisková nezdedila len šarm a prirodzenú krásu, ale aj výborné gény. A pri pohľade na jej mamu je jasné, odkiaľ ich má.
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