V Seredi sa konečne dočkali: Po rokoch majú funkčný most

SEREĎ - V pondelok krátko popoludní sa v Seredi uskutočnilo slávnostné otvorenie nanovo vybudovaného mosta ponad železničnú trať. Premávka nákladných áut a autobusov na ňom bola obmedzená od roku 2019. Neskôr ho pre automobilovú dopravu úplne uzavreli. Práce súvisiace s demoláciou pôvodného a výstavbou nového mosta trvali približne rok.
„Bolo veľké nešťastie, do akého stavu sa tento most dostal. Práve preto aj teraz na ministerstve finišujeme s verejným obstarávaním na to, aby sme Slovenskej správe ciest na cestách prvej triedy významne pomohli cez PPP projekt a opravili a zrekonštruovali viac ako 500 mostov,“ povedal na tlačovej konferencii minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Takáto zmluva by sa mohla podľa jeho slov podpísať ešte v tomto roku.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič hovoril v súvislosti s otvorením mosta o významnej stavbe. Poukázal tiež na to, že po siedmich rokoch sa na most vracia nákladná i prímestská autobusová doprava. „Vraciame sa po dnešnom dni k štandardnej obsluhe,“ podčiarkol. Víta informácie o hľadaní nových zdrojov financovania obnovy mostov na cestách prvej triedy. „Ale sme v hlbokých rozhovoroch aj o cestách druhej a tretej triedy,“ dodal predseda TTSK.
Generálny riaditeľ investora Slovenskej správy ciest Norbert Polievka sa poďakoval všetkým za trpezlivosť, ktorú prejavili počas stavebných prác. Zástupca zhotoviteľa zo spoločnosti Doprastav František Očkaják upriamil pozornosť na dôležitý míľnik, ktorým bola v marci tohto roka betonáž nosnej konštrukcie mosta a spojenie obidvoch opôr. „Posledným dôležitým míľnikom, aby sme mohli spustiť tento most, bola zaťažkávacia skúška, kde sa overili všetky technické a statické parametre mosta s výsledkom vyhovujúci,“ doplnil.
Primátor Serede Ondrej Kurbel povedal, že po mnohých dňoch, keď bolo mesto z dôvodu nefunkčného mosta rozdelené, dochádza k jeho opätovnému prepojeniu. „Uzávera a obchádzkové trasy vstúpili do každodenného života mnohých z nás a mali za následok či už zdržania, či už časové spomalenie nášho života, ale určite aj finančné zaťaženie rodín, podnikateľov, ale aj celého mesta,“ dodal.
Rezort dopravy upozornil, že úsek rýchlostnej cesty R1 pri Seredi je v nadväznosti na otvorenie mosta opäť spoplatnený. Po siedmich rokoch sa skončila aj obchádzková trasa regionálnych autobusov cez Dolnú Stredu. Počas uzávery najazdili regionálne autobusy po obchádzkovej trase približne 470.000 kilometrov navyše, informoval hovorca Úradu Trnavského samosprávneho kraja Peter Kováčik.
Slovenská správa ciest odovzdala stavenisko zhotoviteľovi na začiatku júna 2025. Práce boli realizované v hodnote približne osem miliónov eur s DPH. Ich súčasťou bola okrem zbúrania starého a výstavby nového mosta aj rekonštrukcia a rozšírenie vozovky s obojstranným cyklochodníkom a chodníkom pre peších, úprava, respektíve výmena dopravného značenia, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení.