Česká herecká hviezda Aňa Geislerová je unavená z ťažkých osudov: Po tomto túži už dlhé roky!

BRATISLAVA - Známa česká herečka Aňa Geislerová hviezdi v novom filme Prameň! V rozhovore otvorene prehovorila o tom, podľa čoho si vyberá filmové ponuky, v čom sa podobá svojej hrdinke i to, po akej úlohe tajne túži.
Dobová dráma Prameň z dielne uznávaného slovenského režiséra Ivana Ostrochovského sľubuje mimoriadne silný zážitok. Do hlavnej úlohy obsadili tvorcovia obľúbenú českú hviezdu Aňu Geislerovú, ktorá sa pri výbere filmových projektov spolieha najmä na prvý dojem. „Väčšinou, keď na prvýkrát nemám ten pocit, tak to nedopadne. Ak vznikne puto hneď, tak potom to tak je,“ vysvetľuje s úsmevom. Pri filme Prameň bola voľba jasná od prvej chvíle: „Ja som si naozaj priala točiť s Ivanom Ostrochovským, ale aj scenár bol fascinujúci a typ postavy nečakane zaujímavý,“ dodáva herečka, ktorá v snímke stvárňuje rolu lekárky Ingrid.
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Novinka prináša vizuálne podmanivý, no zároveň mrazivý príbeh a diváka vtiahne do Československa 80. rokov za múry sanatória pre rizikové tehotenstvá. Po príchode nového riaditeľa sa začínajú presadzovať neľudské praktiky a hromadné zákroky bez súhlasu pacientok. Lekárka Ingrid sa tak ocitá v pasci medzi vlastným svedomím a tlmočením štátnej ideológie, čím je nútená prehodnotiť všetko, čomu doteraz verila. Geislerová sa tak musela opäť popasovať s pomerne náročnou postavou ženskej hrdinky. „Niektorým filmom hovorím, že je to taká hrôza zabalená do krásneho obalu. Ten film je krásny, ale je o ťažkých a brutálnych veciach, no napriek tomu je nádherný. Najviac by mi vyhovovalo, kedy si diváci odnášali otázky,“ želá si uznávaná herečka.
Po mnohých vážnych úlohách však priznáva, že by si rada dopriala zmenu. „Túžim po nejakej veselej, nekomplikovanej, bláznivej výtvarníčke alebo niečom pozitívnom... Existujú dva druhy filmov – jedny, ktoré vám dovoľujú na realitu zabudnúť, a druhé, ktoré vám pripomínajú, aký zložitý ten svet je. My sme šli do reality, ale ja by som si už dala ten z druhej strany,“ hovorí.
Aňa pochádza z umeleckej rodiny a zdá sa, že tvorivý gén sa prenáša aj na ďalšiu generáciu. Čomu sa venujú jej deti, ako najradšej relaxuje a ako vyzerá jej vysnívaná dovolenka?
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