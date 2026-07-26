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Česká herečka chce byť opäť kočka: Podstúpila lifting tváre!

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(Zdroj: Instagram ED)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

PRAHA - Česká herečka Eva Decastelo sa rozhodla zatočiť s prvými známkami starnutia. Chce byť opäť kočka!

Česká herečka Eva Decastelo sa rozhodla dopriať svojej pleti omladenie. Na sociálnej sieti sa objavila fotografiu výsledku tesne po absolvovaní neinvazívneho niťového liftingu tváre, ktorý má zvýrazniť kontúry tváre, spevniť pokožku a priniesť sviežejší vzhľad bez potreby klasickej plastickej operácie.

Na zverejnených fotografiách je porovnanie pred zákrokom a bezprostredne po ňom. Samotná klinika upozornila, že nejde o finálny výsledok. Pleť sa má podľa odborníkov v najbližších týždňoch ešte viac spevniť a efekt bude postupne výraznejší. „Na fotkách vidíte výsledok hneď po zákroku – a to ešte nie je finálny efekt! Pleť sa bude ďalej krásne spevňovať a konečný výsledok vám ukážeme už čoskoro,“ uviedlo estetické pracovisko, ktoré zákrok vykonalo.

Samotná Decastelo sa netají tým, že si rada nechá v starostlivosti odborníkov pomôcť. Pod fotografiou jej istá žena napísala: „Ty si aj tak krásna.“ Herečka jej však s úsmevom odpovedala: „Ale musí sa tomu pomôcť!!!“ Príspevok okamžite vyvolal živú diskusiu. Kým jedni výsledok chválili, iní zostali skeptickí.

„Tomu hovorím krásna práca,“ napísala jedna zo sledovateliek, na čo Decastelo reagovala stručne: „Mám radosť.“ Objavili sa však aj kritické hlasy. Jeden z komentujúcich uviedol, že po zákroku má herečka opuchnuté lícne kosti a podľa neho vyzerala lepšie pred zákrokom. Nechýbali ani názory, že medzi fotografiami nevidia takmer žiadny rozdiel.

Česká herečka chce byť
Zobraziť galériu (15)
 (Zdroj: Instagram)

Viac o téme: Eva DecasteloLifting tváre
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