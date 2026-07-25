FOTO slovenskej herečky (52) v plavkách: Fúú, vytasila bomby!

CHORVÁTSKO - Leto si užíva plnými dúškami. Lucia Lapišáková (52) sa na sociálnej sieti pochválila sériou dovolenkových fotografií. Wau!
Slovenská herečka Lucia Lapišáková si užíva letné dni naplno a fanúšikom dopriala pohľad, ktorý rozhodne nenechal nikoho chladným. Na sociálnej sieti zverejnila fotografie z dovolenky, na ktorej pózuje vo výrazných bodkovaných jednodielnych plavkách s hlbokým výstrihom. No nevyzerá priam fantasticky?
K plavkám si obliekla ľahký biely plážový prehoz, obula si sandáliky na vysokom opätku a celkový vzhľad doplnila slnečnými okuliarmi. Najväčšiu pozornosť však pútal odvážny výstrih, ktorý zvýraznil jej ženské krivky. Herečka si momentálne užíva oddych pri mori a je vidieť, že jej dovolenka mimoriadne prospieva.
Herečka patrí medzi ženy, ktoré dokazujú, že vek je naozaj len číslo. Aj po päťdesiatke si udržiava výbornú postavu, ktorú tentoraz bez ostychu ukázala v plavkách.
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