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Radosť slovenskej Miss: Priviedla na svet druhé dieťa... Známemu politikovi!

Vanessa Gáborová Zobraziť galériu (9)
Vanessa Gáborová (Zdroj: pixabay.com)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Niekdajšia finalistka Miss Slovensko Vanessa Gáborová prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Spolu s manželom, politikom a boxeristom Viliamom Tankóom privítali na svete svoje druhé dieťa.

Vanessa Gáborová sa do povedomia verejnosti dostala účasťou v súťaži Miss Slovensko. Jej cesta za titulom však sprevádzala nečakaná okolnosť. Na finálový večer totiž nastúpila už ako budúca mamička, no svoje tehotenstvo pred organizátormi tajila. Keby napokon získala korunku krásy, situácia by mala vážne následky.

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„Museli by sme jej titul zobrať, pretože je to v rozpore s pravidlami a postupom na svetové súťaže,” povedal nám v roku 2023 vtedajší riaditeľ súťaže Michael Kováčik. Odvtedy sa však jej život výrazne zmenil. Po súťaži sa vydala za politika a boxeristu Viliama Tankóa, s ktorým vychováva dcérku Zairu. Dvojica teraz prežíva ďalšie mimoriadne šťastné obdobie, keďže do ich rodiny pribudol nový člen. Radostnú novinku oznámil hrdý otecko prostredníctvom sociálnej siete.

Radosť slovenskej Miss: Priviedla
Zobraziť galériu (9)
 (Zdroj: Instagram VT)

Manželom sa vo štvrtok 23. júla o 2:26 hod. narodila dcérka Larissa. Dievčatko prišlo na svet s mierami 3440 gramov a 50 centimetrov. „Maminka to zvládla úžasne, Zaira sa stala veľkou sestrou a ja som najšťastnejší otec na svete,” pochválil sa politik na sociálnej sieti. Pod príspevkom sa okamžite začali kopiť gratulácie od fanúšikov, priateľov aj známych osobností, ktorí čerstvým rodičom želajú najmä pevné zdravie, veľa lásky a nezabudnuteľných chvíľ s ich druhou dcérkou. Aj my sa pripájame ku gratuláciám.

Radosť slovenskej Miss: Priviedla
Zobraziť galériu (9)
 (Zdroj: Instagram VT)

Viac o téme: Vanessa GáborováViliam Tankó
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