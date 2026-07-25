Plačkovej nové záhradné kráľovstvo: Fúú, to muselo byť drahé!

MILOSLAVOV - Podnikateľka a influencerka Zuzana Plačková opäť ukázala, že na svojom bývaní rozhodne nešetrí. Prednedávnom sa pustila do veľkej premeny záhrady. Výsledok? Luxusný priestor pripomínajúci dovolenkový rezort, ktorý fanúšikom postupne odhaľuje na sociálnych sieťach.
Ešte donedávna dominoval exteriéru obrovský infinity bazén, ktorý patril k najvýraznejším prvkom ich pozemku. Ten však zmizol a nahradila ho úplne nová koncepcia záhrady. Plačková sa rozhodla pre oveľa viac zelene, oddychových zón a exotickú atmosféru. Na fotografiách a videách vidieť rozľahlý trávnik, nové dizajnové sedenia, množstvo paliem, banánovníkov či veľkých okrasných rastlín.
Nechýba ani obrovský olivovník, ktorého osádzanie si vyžadovalo pomoc žeriava. Už samotný transport a výsadba takéhoto stromu predstavujú poriadne nákladnú záležitosť. Celý priestor pôsobí premyslene do posledného detailu. Modernú architektúru domu dopĺňajú veľkoformátové dlaždice, minimalistický záhradný nábytok, nové ležadlá aj dominantná zeleň vytvárajúca pocit súkromnej oázy. Namiesto veľkého bazéna zostala v záhrade vírivka, ktorá je zasadená do kompletne prerobeného exteriéru.
Zuzana avizovala, že im príde aj sauna. Plačková sa netají tým, že si potrpí na luxus a kvalitný dizajn. Pri pohľade na výsledok je jasné, že prerábka si vyžiadala nemalé finančné prostriedky. Len vzrastlé exotické stromy môžu stáť tisíce eur za kus a ďalšie peniaze si vyžiadali terénne úpravy, nová výsadba či záhradné vybavenie.
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